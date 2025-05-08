Прокурори вимагатимуть тримання під вартою для учасників будівельної афери «Рубікон Груп»
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 травня
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У четвер, 8 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Скандальним забудовникам оголосили підозру. Ошукані інвестори вимагають справедливого покарання.
- Штучний інтелект збереже зір. У 61 пацієнта новітнє обладнання виявило патології сітківки через діабет.
- З «Пагорба слави» ексгумували вже 50 поховань. Роботи меморіально-пошуковий центр «Доля» розпочав там 23 квітня.
- У Львові презентували мюзикл «Тигролови». Унікальна подія від Національної оперети України відбулася у театрі ім. Марії Заньковецької.
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