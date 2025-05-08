У четвер, 8 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Скандальним забудовникам оголосили підозру. Ошукані інвестори вимагають справедливого покарання. Штучний інтелект збереже зір. У 61 пацієнта новітнє обладнання виявило патології сітківки через діабет. З «Пагорба слави» ексгумували вже 50 поховань. Роботи меморіально-пошуковий центр «Доля» розпочав там 23 квітня. У Львові презентували мюзикл «Тигролови». Унікальна подія від Національної оперети України відбулася у театрі ім. Марії Заньковецької.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter