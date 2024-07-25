Жан Новосельцев (на фото ліворуч) у Солом'янському суді Києва 25 липня 2024 року

Солом'янський районний суд Києва у четвер, 25 липня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2024 з можливістю внести 242 тис. грн застави 44-річному київському блогеру та пропагандисту Жану Новосельцеву. Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Зазначимо, що у вівторок, 23 липня, СБУ провела обшуки в помешканні Жана Новосельцева й затримала його. За інформацією СБУ, Новосельцев разом зі спільниками намагався зірвати мобілізацію, закликав до збройного спротиву ТЦК та «зливав» інформацію про українських військових. Для поширення дестабілізаційного контенту Новосельцев зі спільниками створив у соцмережах низку каналів та сторінок, загальна аудиторія яких становила понад 600 тис. користувачів. Крім Новосельцева, СБУ затримала його спільника-псевдоексперта Юрія Котова. Вони отримали підозри в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Жан Новосельцев, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ (Скриншот з відео)

Жан Новосельцев є давнім соратником 39-річного львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва, з яким разом організовує псевдожурналістські курси та продає посвідчення. Також він називає себе правозахисником і журналістом газети «Галицькі вісті», яку створив Стахів. Раніше Новосельцев вів канал у YouTube, який налічував понад 100 тис. підписників, але відеохостинг його видалив. Сторінка пропагандиста у Telegram, де він дискредитує роботу ТЦК, має понад 31 тис. підписників.

Додамо, що Жан Новосельцев з 2006 до 2014 року працював на каналі 1+1 як кореспондент та ведучий програми «Гроші». З 2014 року він був команді проєкту «Гром ТВ», пов'язаного із міністром внутрішніх справ України в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком. Згодом, у 2015 році, він разом з колегою Олексієм Кутєповим, який співпрацював з Анатолієм Шарієм і зараз перебуває за кордоном, розповідав в ефірі «Россия 24» про переслідування журналістів в Україні. Новосельцев та Кутєпов розповідали про свій проєкт «17 канал», підозрюваний співпраці з бойовиками псевдореспубліки.

У своїх відео та публікаціях Жан Новосельцев коментує війну та мобілізацію, проблеми з електроенергією та поширює конспірологічні теорії. На його думку, війну та пандемію коронавірусу створили та контролюють глобальні еліти.