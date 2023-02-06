Євстратій Зоря та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Православна церква України розгляне питання про загальну календарну реформу на Архієрейському соборі, який збереться у травні. Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook реагуючи на рішення Української греко-католицької церкви про перехід на новий календар.

Він нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль, можуть це зробити за відповідною процедурою.

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується «в одну мить», без підготовки, «згори» та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття», – написав митрополит Євстратій.

Як інформував ZAXID.NET, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят. Це означає, що Різдво греко-католики зустрічатимуть 25 грудня, так само зміняться дні вшанування святих. Водночас дату святкування Великодня визначатимуть як зазвичай.

Також Архієрейський синод УГКЦ в Україні вирішив для тих парафій чи громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Зауважимо, що у грудні минулого року повідомлялося, що УГКЦ і ПЦУ створять спільну робочу групу для реформи церковного календаря.