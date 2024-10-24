У середу пізно ввечері, 23 жовтня, на вул. Стрийській 29-річний львів’янин, який перебував у нетверезому стані, напав на медиків швидкої допомоги, які прибули на виклик до його дружини. У результаті водія та фельдшера з травмами госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, нападник завдав тілесних ушкоджень фельдшеру та водію – їх госпіталізували в одну з лікарень міста. На місце події викликали поліцію.

У центрі екстреної медицини уточнили ZAXID.NET, що інцидент стався близько 22:30 на вул. Стрийській. За попередніми даними, внаслідок побиття водію швидкої допомоги діагностували травму носа, а у фельдшера – закриту черепно-мозкову травму, травму обличчя та навколоорбітальні гематоми.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Нападником виявився 29-річний львів’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Поліцейські встановили, що медики приїхали на виклик до місцевої мешканки. Коли вони надавали жінці допомогу, її 29-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, розпочав конфлікт та побив фельдшера й водія швидкої допомоги», – повідомили в поліції. Нападнику загрожує покарання – виправні роботи на строк до одного року.