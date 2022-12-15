Мешканець Луцька викликав поліцію через гучний стукіт у двері. Чоловік телефоном повідомив, що йому загрожує небезпека. Коли ж патрульні прибули на місце, виявилось, що чоловік п'яний, а сама історія про стукіт була вигаданою. На нього склали адмінпротокол, який передбачає як мінімум 850 грн штрафу.

До поліції 42-річний чоловік зателефонував пообіді у середу, 14 грудня. Він повідомив, що в його двері хтось дуже стукає і, можливо, йому загрожує небезпека. Коли ж поліцейські прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що заявник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, і насправді нічого подібного не відбувалося. Пояснити свої дії і чому телефонував до поліції, чоловік не зміг.

Відтак патрульні притягнули його до адміністративної відповідальності, склавши постанову за статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик). Порушнику загрожує як мінімум 850 грн штрафу.

«Друзі, закликаємо вас бути свідомими та не турбувати спецслужби без потреби. Пам'ятайте, що в цей час хтось може справді потребувати їхньої допомоги. Будьте відповідальними», – закликають в патрульній поліції.