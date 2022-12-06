На вулиці Кулика і Гудачева пішохід потрапив під колеса автомобіля

У Рівному п'яний пішохів потрапив під колеса мікроавтобуса, який везли на буксирі. За попередньою інформацією, 32-річний чоловік раптово вийшов на проїжджу частину, коли був червоний сигнал світлофора. Як наслідок, постраждалого забрали до лікарні забоями та закритою черепно-мозковою травмою. Також у нього виявили гостру алкогольну інтоксикацію.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному надійшло до поліції близько 15:00 у понеділок, 5 грудня.

«​На регульованому пішохідному переході під колеса буксированого на гнучкому зчепленні буса Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 22-річного жителя Рівненського району потрапив 32-річний пішохід. За попередньою інформацією, чоловік раптово вийшов на проїзну частину на заборонений сигнал світлофора», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок наїзду потерпілого пішохода доставили до лікарні, де у нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої, а також гостру алкогольну інтоксикацію. Натомість обидвоє водіїв, згідно з регультатами медогляду, були тверезі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).