У селі Капітанівка Новоукраїнського району Кіровоградської області в ніч проти 17 березня виникла пожежа – загинули двоє дорослих та троє дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, у п’ятницю, 17 березня о 01:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. На місце події негайно направили пожежно-рятувальний підрозділ.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить 16 м2 речей домашнього вжитку.

На місці пожежі виявили пʼятьох загиблих: жінку 1980 року народження, чоловіка (1993) та дітей 2006, 2009 та 2015 років народження.

О 01:52 пожежу локалізували, а о 01:59 – ліквідували. До гасіння залучали чотирьох фахівців.

Пожежа у селі Капітанівка Кіровоградської області виникла через замкнення електромережі, розповіла речниця Служби з надзвичайних ситуацій у регіоні Оксана Мачак. П'ятеро людей, із яких троє – діти, ймовірно, отруїлися чадним газом, сказав директор центру екстреної медичної допомоги у Кіровоградській області Олександр Ярошенко, пише «Суспільне».