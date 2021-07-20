Тепер голова Верховної Ради зможе підписати закон та направити його на підпис президенту

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 20 липня, відхилила три проекти постанов про скасування закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№3822).

Так, жоден із проєктів №3822-П, №3822-П1 та №3822-П2 не набрали мінімально необхідних 226 голосів.

Таким чином голова Верховної Ради Дмитро Разумков зможе підписати закон та направити його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Автори проєктів постанов, народні депутати з фракції «Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина» у ВР вважали за необхідне скасувати закон, адже його розгляд та ухвалення начебто відбулося із порушеннями вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради.

Як повідомляв ZAXID.NET, парламент ухвалив закон №3822 13 липня 2021 року.

Реалізація закону сприятиме посиленню обороноздатності України, адже документ, зокрема, передбачає структурне перезавантаження 118 розрізнених підприємств «Укроборонпрому», 21 з яких розташовуються на тимчасово окупованих територіях.

Законодавчим актом також пропонується запровадження сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах державного концерну «Укроборонпрому», яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.

Окрім цього, планується оздоровлення підприємств «Укроборонпрому» на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному. Це дозволить залучати прямі інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки, зокрема, для потреб Збройних сил України.

Водночас документ передбачає, що усі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств оборонно-промислового комплексу в результаті реформи будуть направлені виключно на потреби цих підприємств, отже кошти не зможуть бути виведені з галузі.