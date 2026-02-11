Охочі продовжити службу у вказаний період зможуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою

Верховна Рада на засіданні в середу, 10 лютого, ухвалила в другому читанні законопроєкт №13574 щодо права на відстрочку після завершення добровільного контракту «18-24». Законопроєкт підтримали 243 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ передбачає, що військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з-поміж громадян віком від 18 до 25 років та звільнені з військової служби, не підлягатимуть призову під час мобілізації протягом 12 місяців від дня звільнення з військової служби.

Охочі продовжити службу у вказаний період зможуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Міністр оборони України Михайло Федоров висловив подяку народним депутатам за ухвалення законопроєкту.

«Це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії», – написав Федоров і додав, що є низка норм, які необхідно ухвалити.

Зауважимо, 15 січня Верховна Рада провалила голосування за цей законопроєкт. За відповідне рішення проголосували всього 202 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Що відомо про контакт «18-24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про початок приймання заявок на спеціальні контракти для добровольців віком від 18 до 25 років. Контракти, розраховані на один рік, передбачають низку пільг та винагород.

Добровольці за контрактом можуть долучитися до бойових бригад ЗСУ, НГУ та ДПСУ. Подати заявку на укладення контракту можна в застосунку «Резерв+», на сайті 18-24.army.gov.ua чи звернутись безпосередньо до бригад та центрів рекрутингу.

Загальний річний дохід від однорічного контракту для добровольців віком від 18 до 24 років може сягати 2 млн грн. Після закінчення контракту військовий також зможе вільно виїжджати за кордон, оформити пільгову іпотеку з «нульовою» ставкою, вступити у виші за квотами та коштом держави тощо.