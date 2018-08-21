РАГУlive. Випуск за 21 серпня

Не штрафами єдиними. Коли порушення правил дорожнього руху межує зі специфічним баченням здорового глузду автовласників. Відеоверсія антихампроекту РАГУlive зібрала найяскравіші моменти паркувального мистецтва. Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.

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