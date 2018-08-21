РАГУlive. Випуск за 21 серпня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 21 серпня, 17:12 9670
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- РАГУlive. Випуск за 17 серпня ZAXID.NET
Не штрафами єдиними. Коли порушення правил дорожнього руху межує зі специфічним баченням здорового глузду автовласників. Відеоверсія антихампроекту РАГУlive зібрала найяскравіші моменти паркувального мистецтва.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive. Випуск за 17 серпня ZAXID.NET