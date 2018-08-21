РАГУlive. Випуск за 21 серпня

Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET

Суспільство21 серпня, 17:12 9670

Відео до теми

До теми

Не штрафами єдиними. Коли порушення правил дорожнього руху межує зі специфічним баченням здорового глузду автовласників. Відеоверсія антихампроекту РАГУlive зібрала найяскравіші моменти паркувального мистецтва.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

РАГУlive. Випуск за 17 серпня ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук