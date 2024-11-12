Звичайна гулька перетворюється на пухлину в одному випадку із тисяч, але ніхто не хоче пропустити цей момент

Постін’єкційна або поствакцинальна саркома у котів трапляється зрідка, проте не настільки, щоб ветеринари не звернули уваги на цей побічний ефект. Ветеринарка Венді Брукс на сайті Veterinary Partners розповідає все, що потрібно знати про постін’єкційну саркому у котів.

Як виглядає поствакцинальна саркома у котів

Найчастіше у місці уколу виникає м’яка гуля, що швидко росте і з часом може стати доброякісною або злоякісною пухлиною. Найпоширеніший вид злоякісних пухлин після вакцинації – фібросаркома.

Фібросаркома схожа на восьминога, говорить Венді Брукс. Тобто це велика гуля з щупальцями. Окрім того, вона може бути не закріплена і рухатися під шкірою. Якщо фібросаркому вчасно не видалити, вона перетвориться на одне суцільне запалення, що вже не піддаватиметься хірургічному лікуванню.

Основна проблема фібросаркоми – її «щупальця». Вони можуть іти глибоко в м’які тканини і їх важко виявити. Відповідно, важко видалити повністю. Не до кінця видалена фібросаркома розростається знову і часто ще більш агресивно.

Чому з’являється поствакцинальна фібросаркома у котів

Із 1990-х років, коли ветеринари почали звертати увагу на розвиток раку у котів після вакцинації, це питання постійно досліджується. Встановлено, що найчастіше такі випадки зафіксовані після використання інактивованих вакцин – тих, де збудник захворювання «убитий». Імовірно, говорить Венді Брукс, справа не в самому «вбитому» вірусі, а у допоміжних речовинах у вакцині.

Інактивовані вакцини – це, передусім, вакцини від сказу та лейкозу котів, тобто від смертельних захворювань, і відмовитись від цих щеплень – небезпечно для тварини та її оточення.

Після уколу така вакцина діє в одному конкретному місці, ознайомлюючи імунну систему кота зі збудником. У цьому місці може виникнути локальне запалення, з нього – гулька, а далі – пухлина.

Як часто після вакцинації котів розвивається рак

За словами Венді Брукс, ветеринари говорять про різні цифри – від одного випадку на тисячу щеплень до одного випадку на 10 тис. щеплень. За деякими іншими даними, ідеться навіть про один випадок на 30 тис. щеплень.

«Щоб пояснити більш предметно, погляньмо на вашого кота. Без урахування щеплень в дитячому віці, кіт, який живе в середньому 15 років, отримує три щеплення на рік, тобто 45 щеплень за все своє життя. А випадок з раком трапляється раз на тисячу щеплень», – каже Венді Брукс.

Справді, шанси померти від сказу чи лейкозу у кота можуть бути вищими, особливо, якщо тварина не повністю домашня і багато часу проводить на вулиці.

Лікування поствакцинальної фібросаркоми у котів

Щойно ви помітили на місці уколу гульку, що більше 2 см в діаметрі або якщо гулька не проходить упродовж трьох місяців після щеплення, негайно зверніться до ветеринара. Гулю потрібно терміново видалити і зробити її біопсію.

Проблема часто полягає у тому, що потрібно вирізати не лише саму пухлину, а й ще кілька сантиметрів м’яких тканин навколо неї. Для маленької тварини – це дуже багато.

Оскільки фібросаркома небезпечна своїми «щупальцями», після хірургічного лікування можуть знадобитися також опромінення тварини або хіміотерапія. Деякі ветеринари вважають, що опромінення варто робити до операції, щоб зменшити пухлину. Інші виступають за те, щоб опромінення було після, аби позбутися від невидалених залишків пухлини. Проте між операцією і опроміненням має пройти щонайменше три тижні, а за цей час саркома може почати рости знову.

Як убезпечитися від поствакцинальної саркоми у котів

Окрім фібросаркоми, що виникає в м’яких тканинах шиї чи між лопатками, може розвинутися також саркома кісток, суглобів, жирової тканини тощо.

З огляду на локалізацію захворювання та інші фактори ризику Венді Брукс радить наступне:

За можливістю, обирати живі або рекомбінантні вакцини – фармацевтичний ринок зараз значно більш розвинений, ніж у 1990-х;

Уникайте необов’язкових щеплень;

Просіть колоти вакцину у визначені місця, наприклад, в лапу чи навіть хвіст (для різних вакцин – різні визначені місця) – у випадку захворювання, пухлину буде легше вирізати чи кінцівку можна буде ампутувати;

Не робіть кілька уколів в одній і тій же ділянці тіла – це посилить запалення;

Пам’ятайте правило 3-2-1 – якщо гулька не проходить упродовж трьох місяців після вакцинації, має більше 2 см в діаметрі або не стає меншою за місяць після виявлення, вам з котиком – до кваліфікованого ветеринара.

Ветеринарка додає, що гульки після вакцинації виникають у котів досить часто, але не треба панікувати. Більшість з них природно розсмоктуються через короткий проміжок часу. Від гульки до фібросаркоми часто минають довгі місяці, а то й роки.

Венді Брукс наголошує, що знання про можливість розвитку поствакцинальної саркоми у котів потрібні не для паніки і відмови від вакцинації, а для уважності і серйозного ставлення до здоров’я вашої тварини.