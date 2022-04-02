Момент падіння ракети вдалося зафіксувати на відеореєстратор

Ракета, яку нібито запустили з території України і яка впала під Бєлгородом 1 квітня, насправді випустили з Росії. Про це повідомила група незалежних журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team у суботу, 2 квітня.

Журналістам вдалося знайти відео в одному з бєлгородських Telegram-каналів. На відео з автореєєстратора зафіксовано політ та вибух ракети в районі Микільського на південь від Бєлгорода.

«Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії», – повідомили журналісти СІТ.

На думку журналістів, розміри вирви змушують припустити, що це була крилата або балістична ракета. Йморівно це була ракета 9М728 ОТРК «Іскандер-М».

«Нам невідомо про використання українською стороною крилатих ракет у цьому конфлікті, а українська балістична ракета прилетіла б із боку українських позицій, тобто із заходу чи південного заходу. Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти) ми готові виключити причетність України до цього інциденту», – йдеться у матеріалі СІТ.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 1 квітня, у російському місті Бєлгород ще сталася масштабна пожежа на нафтобазі. А кілька днів до того там вибухнули склади боєприпасів, розташовані за 15 км від українського кордону.