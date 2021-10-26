Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) рекомендувала третю дозу Covid-вакцини вакцини Moderna. Про це йдеться на сайті єропейського регулятора.

Відповідні рекомендації надані людям старше 18 років. Бустерне щеплення містить половину дози, яка використовується для первинної вакцинації.

Регулятор зазначає, що третя доза вакцини Moderna, введена через 6-8 місяців після другої, призводила до збільшення кількості антитіл у дорослих.

Ще 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

До слова, раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав країни ввести на два місяці мораторій на щеплення проти коронавірусу бустерними дозами. Він закликав поділитися цими вакцинами з іншими країнами