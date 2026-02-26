Будівля церкви в селі Бутове у Вараському районі

У селі Бутове Вараського району релігійна громада проголосувала за вихід з-під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Про це в середу, 25 лютого, повідомила пресслужба Рівненської єпархії ПЦУ.

Збори Свято-Іоанно-Богословської парафії відбулися в неділю, 22 лютого. За зміну канонічного підпорядкування проголосували 77 з 110 присутніх. Проти висловилися 19 учасників, одна людина утрималася.

Голосування за перехід до ПЦУ у селі Бутове

«Відповідні документи подали до управління Рівненської єпархії. Після опрацювання та згідно з установленим порядком громада продовжить літургійне і парафіяльне життя вже як частина ПЦУ», – повідомили в єпархії.

Наразі відомо, що це перша релігійна громада на території Вараського району, яка проголосувала за перехід до Православної церкви України.