Релігійна громада УПЦ МП на Рівненщині перейшла до ПЦУ
Йдеться про Свято-Іоанно-Богословську парафію в селі Бутове
У селі Бутове Вараського району релігійна громада проголосувала за вихід з-під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Про це в середу, 25 лютого, повідомила пресслужба Рівненської єпархії ПЦУ.
Збори Свято-Іоанно-Богословської парафії відбулися в неділю, 22 лютого. За зміну канонічного підпорядкування проголосували 77 з 110 присутніх. Проти висловилися 19 учасників, одна людина утрималася.
Голосування за перехід до ПЦУ у селі Бутове
«Відповідні документи подали до управління Рівненської єпархії. Після опрацювання та згідно з установленим порядком громада продовжить літургійне і парафіяльне життя вже як частина ПЦУ», – повідомили в єпархії.
Наразі відомо, що це перша релігійна громада на території Вараського району, яка проголосувала за перехід до Православної церкви України.