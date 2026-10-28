Ремонт аварійного мосту на Закарпатті коштуватиме понад 100 млн грн
Із 12 жовтня переправа доступна лише для пішоходів
На Закарпатті перекрили рух транспорту через аварійний міст поблизу села Велятино Хустського району. Проєкт відновлення переправи через Тису мають розробити до кінця 2026 року.
Як повідомили у Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Закарпатської ОВА у середу, 28 жовтня, міст, збудований у 1936 році, наразі перебуває у найгіршому експлуатаційному стані. Попри заборону, ним продовжували їздити вантажівки.
«Із 12 жовтня рух автомобілів мостом тимчасово закрито, наразі переправа доступна лише для пішоходів», – зазначили в ОВА.
Ремонт планують у два етапи. Спочатку відновлять пошкоджену залізобетонну плиту проїзної частини та встановлять габаритні ворота на обох підходах до мосту. Це дозволить відновити рух легкових автомобілів і забезпечити пішохідне сполучення. За попередніми розрахунками, ці роботи обійдуться у понад 1,5 млн грн.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Наступний етап передбачає повну заміну полотна та ремонт металевих елементів прогонової будови. Після завершення цих робіт мостом зможе рухатися транспорт масою до 19 тонн. Попередня потреба у фінансуванні становить щонайменше 100 млн грн.
Під час позачергового засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області доручили невідкладно розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Проєкт мають розробити до кінця цього року.