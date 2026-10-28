Міст через Тису збудували у 1936 році

На Закарпатті перекрили рух транспорту через аварійний міст поблизу села Велятино Хустського району. Проєкт відновлення переправи через Тису мають розробити до кінця 2026 року.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Закарпатської ОВА у середу, 28 жовтня, міст, збудований у 1936 році, наразі перебуває у найгіршому експлуатаційному стані. Попри заборону, ним продовжували їздити вантажівки.

«Із 12 жовтня рух автомобілів мостом тимчасово закрито, наразі переправа доступна лише для пішоходів», – зазначили в ОВА.

Ремонт планують у два етапи. Спочатку відновлять пошкоджену залізобетонну плиту проїзної частини та встановлять габаритні ворота на обох підходах до мосту. Це дозволить відновити рух легкових автомобілів і забезпечити пішохідне сполучення. За попередніми розрахунками, ці роботи обійдуться у понад 1,5 млн грн.

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Наступний етап передбачає повну заміну полотна та ремонт металевих елементів прогонової будови. Після завершення цих робіт мостом зможе рухатися транспорт масою до 19 тонн. Попередня потреба у фінансуванні становить щонайменше 100 млн грн.

Під час позачергового засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області доручили невідкладно розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Проєкт мають розробити до кінця цього року.