В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Як розповіли у відомстві, зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів схвалив уряд.

Відповідно до змін, найближчим часом не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

Тобто, самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку «Дія» не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», — уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Нагадаємо, 2 листопада в Україні розпочалося впровадження електронного нотаріату «Нота». Перший етап проєкту – нотаріальні документи з QR-кодом, автентичність яких можна перевірити за допомогою QR-сканера у застосунку «Дія».