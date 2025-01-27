У деяких моделях автомобілів присутні режими L, 1, 2, 3 або їхні рівнозначні варіації D1, D2, D3

Керувати автомобілем з автоматичною трансмісією значно простіше, ніж з механічною: не потрібно перемикати передачі вручну, боятися заглухнути або пошкодити зчеплення. Однак, стикаючись із додатковими позначеннями біля селектора автоматичної коробки передач, водії нерідко дивуються, не знаючи, для чого вони призначені. «Авто Світ» розповідає про всі можливі режими роботи автоматичної коробки передач та їх призначення.

Основні режими: P, R, N, D

Для початку нагадаємо про чотири базові режими автоматичної коробки передач:

Режим P – це Parking, тобто режим стоянки. У ньому коробка передач блокується механічно: блокатор вихідного валу стопорить шестерні, що не дозволяє автомобілю котитися на схилах. Однак цим режимом не варто зловживати та користуватися замість ручника на крутих гірках. У таких випадках автомобіль краще спочатку ставити на стоянкове гальмо, а вже потім перемикати коробку в Parking. Режим R – це Reverse, тобто задній хід. Режим N – Neutral, тобто нейтральна передача. Вона потрібна, наприклад, при включенні знижувальної передачі або виборі режиму повного приводу на позашляховиках. Але варто пам’ятати, що буксирування машини з автоматичною коробкою передач при вимкнутому двигуні може бути шкідливим для коробки передач. Режим D – це Drive, тобто режим нормального руху вперед, коли коробка сама вибирає необхідні передачі.

Режими L, 1, 2, 3

У деяких моделях автомобілів присутні режими L, 1, 2, 3 або їхні рівнозначні варіації D1, D2, D3.

L (Low Gear) – у такому режимі коробка передач постійно використовуватиме тільки першу передачу, не перемикаючись вище. Такий примусовий режим може бути корисним у різних ситуаціях: наприклад, при буксируванні важкого причепа, гальмуванні двигуном під час руху вниз по крутому схилу, руху на крутий підйом, а також у складних дорожніх умовах, таких як бруд або сніг. Цей режим дозволяє контролювати швидкість обертання коліс залежно від натискання педалі газу. Але користуватись ним потрібно акуратно, оскільки на високих обертає двигуна колеса легко зірвати у пробуксовування. Режими 2, 3 (D2, D3) – це варіанти примусового обмеження другої або третьої передачі відповідно. У таких режимах коробка перемикатиметься лише між першими двома або трьома передачами. Ці режими теж потрібні для особливих дорожніх умов: наприклад, для контролю автомобіля на зимовій дорозі, для гальмування двигуном на затяжних схилах помірної крутості, для руху по бруду, снігу, льоду тощо.

Режим B

Позначка B зустрічається у гібридних автомобілях та електрокарах. У цьому режимі активується система рекуперативної енергії гальмування.

Якщо йдеться про автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, використовувати режим В потрібно в тих самих умовах, що і знижувальну передачу в механічній коробці або описані вище режими 1, 2 або 3 в автоматичній коробці передач. Але з тією лише різницею, що режим B можна включати на будь-якій швидкості, і коробка сама вибере потрібну передачу для гальмування двигуном. В гібридах та електромобілях в режимі В можна, а в більшості випадків навіть потрібно їздити постійно, адже рекуперація енергії гальмування дозволяє частково відновити заряд батареї та, відповідно, збільшити запас ходу.

Режим O/D

Overdrive (O/D) – це режим підвищеної передачі, що необхідна для економії пального при постійному русі на високій швидкості. В автоматичній коробці передач старої конструкції це зазвичай четверта передача, і автовиробники залишали можливість примусово вмикати або вимикати можливість використання цієї передачі (у режимі O/D та O/D OFF відповідно). Відключення O/D може бути корисним, наприклад, під час руху зимовою дорогою для кращого контролю тяги на високій швидкості, буксируванням, а також під час обгонів. При звичайному русі трасою або в місті O/D варто тримати увімкненим, щоб автоматична коробка передач могла використовувати підвищену передачу для економії пального.

Режими S та PWR

Це Sport та Power відповідно. У різних виробників маркування спортивного режиму може відрізнятися, проте суть однакова. У такому режимі коробка передач дозволить ефективніше реалізовувати потенціал двигуна: перемикатися вгору при вищих обертах, і раніше перемикатися на знижену передачу, щоб тримати двигун у зоні максимального крутного моменту. Режим S можна використовувати як постійно за бажання їздити активно, так і епізодично – наприклад, при обгонах.

Режим M

M (Manual) – режим, який дозволяє водієві самостійно перемикати передачі вручну. Такий режим дозволяє краще контролювати автомобіль. Наприклад, перемикатися на підвищену або примусово обмежувати передачу. Однак варто враховувати, що більшість автомобілів все одно обмежує можливості керування в ручному режимі: наприклад, коробка автоматично перемкнеться на підвищену при досягненні граничних обертів двигуна або не перемкнеться на знижену/підвищену передачу, якщо швидкість або оберти двигуна не відповідають передачі.

Іноді режими S та M скомбіновані на одному положенні селектора. Наприклад, в автомобілях BMW з нефіксованим селектором-джойстиком включається режим M/S – тобто Manual/Sport.

Режим W (Winter) або «сніжинка»

Режим W (Winter) призначений для руху взимку. У ньому автоматична коробка передач не використовує першу передачу, а автомобіль рушає з місця з другої, щоб уникнути пробуксовування коліс. А перемикання на підвищену передачу відбувається на нижчих обертах. Рухатися в W режимі можна не тільки взимку, але і в інших ситуаціях, коли потрібен плавний старт з місця.