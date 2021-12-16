Стара школа запрошує дітей із батьками та організовані групи

У відреставрованій старій школі в Роздолі облаштували резиденцію святого Миколая та запрошують у гості дітей з батьками та школярів. Резиденція розпочала роботу у середу, 15 грудня. Частину коштів, які вдасться виручити за час роботи резиденції, передадуть для 5-місячного Віталіка Головченка, який терміново потребує пересадки печінки.

«Цей захід – повноцінне театралізоване дійство, що відбуватиметься в чотирьох різних приміщеннях історичної будівлі, завдяки якому діти зануряться в справжню казку та проведуть час пізнавально, цікаво та весело!», – повідомили на сторінці Старої школи у Facebook.

На маленьких гостей чекають ігри, танці та конкурси, майстер-класи, екскурсія по музеї святого Миколая, запашне какао та тістечка, святкова фотозона та зустріч з Миколаєм!

Тривалість дійства 1,5 години. Резиденція запрошує 15-19 та 25-26 грудня. Вартість участі: 200 грн з дитини, для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей знижка 10%. Діти віком до 10 років можуть брати участь разом із одним із батьків. Також запрошують організовані групи. Потрібен попередній запис. Вартість від 150 до 280 грн. Можлива організація доїзду.

Фото Ганни Гаврилів

Частину виручених коштів передадуть для 5-місячного Віталіка Головченка, якому необхідно зібрати 150 тис. євро на операцію з пересадки печінки.

«Миколай дуже хоче відвідати Віталіка Головченка та допомогти йому швидше зробити операцію. Тож разом із командою організаторів ми вирішили 10% від доходів передати для Віталіка. Тож і ваші дати проведуть час корисно та приємно, і зробимо добро разом для де однієї дитини, яка дуже потребує підтримки», – повідомила Ганна Гаврилів, голова благодійного фонду «Спадщина.Ua» та власниця Старої школи.

Стара школа знаходиться в селищі Розділ на вул. Січових Стрільців, 9. Графік роботи з 12:00 до 20:00. Детальніша інформація та запис на гостину до Миколая за номером 067 3470877.

Сторінка Старої школи у Facebook.

Стара школа у Роздолі – колишнє приміщення школи початку XX століття, яке пустувало. Його придбала голова благодійного фонду «Спадщина.Ua», який займається порятунком пам’яток архітектури на Львівщині, Ганна Гаврилів. Приміщення почали ґрунтовно ремонтувати. Приміщення облаштували для потреб громади і гостей, а також тут запрацювала кав'ярня «Перша кляса».

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, також резиденції святого Миколая запрацювали і у Львові.