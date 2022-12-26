Західні війська РФ очолив кандидат від Суровікіна і Прігожина

Командувачем військами західного військового округу РФ замість Сєргєя Кузовльова став Євгеній Нікіфоров. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, Кузовльов встиг побути на цій посаді лише близько місяця. До цього призначення Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного ВО.

Розвідці відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «Захід» в Богучарі Воронезької області.

В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено «провал підготовки наступу на Лиманському напрямку».

«Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасімова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Прігожина», пояснили розвідники.

Як повідомляє ГУР, Нікіфоров став четвертим командувачем західного ВО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російське угруповання «Захід» базується в районах РФ, що межують з Україною, і має допомагати військам, які штурмують українські позиції в Луганській та Донецькій областях.