Рівень антисемітизму в Україні виявився найнижчим серед країн Центрально-Східної Європи

СуспільствоАК, сьогодні, 10:196632

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Лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни. Це найнижчий показник національної нетерпимості серед країн Центрально-Східної Європи.

Результати масштабного опитування мешканців різних країн Центрально-Східної Європи, що тривало більше року, оприлюднив 28 березня Девід Масці (David Masci), дослідник авторитетного американського аналітичного центру Pew Research Center у статті, присвяченій поширенню ксенофобії у Польщі.

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Згідно з даними Pew Research Center, певне несприйняття євреїв поширене у всіх країнах Центрально-Східної Європи, де проводилось дослідження, однак цей показник суттєво відрізняється у різних державах.

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