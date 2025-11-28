Хмельницька атомна електростанція

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції майже повністю відновили свою потужність після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило МАГАТЕ 27 листопада.

«Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок досі працює на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, пошкоджені під час атак, були відновлені», – ідеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що планують направити групу експертів для відвідування кількох підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки. Це буде шоста місія МАГАТЕ.

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомляло, що через масовану комбіновану атаку на захід країни 19 листопада Рівненська та Хмельницька АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Через російський обстріл обидві станції втратили доступ до ліній електропередач, а раніше втратили підстанції, які їх живили. Також живлення з однієї з високовольтних ліній втратила Південноукраїнська АЕС.

Зауважимо, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС сумарно мають шість енергоблоків. Потужність Рівненської станції становить 2835 МВт, а Хмельницької – 2000 МВт.