Микола Сорока очолював Рівненську ОДА з 1997 до 2005 року

Рівненський міський суд виніс вирок Миколі Стасюку, який замовив підпал автомобіля народного депутата від «Партії регіонів» та ексголови Рівненської облдержадміністрації Миколи Сороки. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 липня, злочин стався 25 лютого 2017 року. За даними слідства, Микола Стасюк знайшов чоловіка, який за винагороду погодився підпалити автомобіль Mercedes-Benz G-500 колишнього народного депутата Миколи Сороки з метою впливу на політика щодо продажу його майна. Так, виконавець уночі проник на територію будинку потерпілого, облив його авто легкозаймистою сумішшю та влаштував пожежу.

Поки на місце події прибули рятувальники, автомобіль уже був повністю охоплений полумʼям. Тоді суму збитків від пожежі оцінили у 487 488 грн.

Микола Сорока розповідав журналістам, що ворогів не має і не повʼязує підпал зі своєю політичною діяльністю. Коли поліція розшукала 24-річного палія й справу скерували до суду, екснардеп не подав позову про відшкодування збитків.

Суддя Петро Денисюк визнав Миколу Стасюка винним за ч.3 ст.27 ч.2 ст.194 КК України (організація умисного знищення або пошкодження майна), проте замість чотирьох років увʼязнення призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що народний депутат сьомого скликання та ексголова Рівненської ОДА Микола Сорока помер 22 грудня 2024 року. Політику було 72 роки.

Микола Сорока обіймав керівні посади у промислових підприємствах з 1974 до 1997 року. Із лютого 1997 року до січня 2005 року очолював Рівненську ОДА. У 2007-2008 та 2010-2011 роках працював першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України. У 2012-2014 роках був ректором Національного університету водного господарства та природокористування. У 2012 році його обрали народним депутатом України від «Партії регіонів» у 155-му окрузі. У 7 скликанні він був головою комітету з питань науки та освіти.