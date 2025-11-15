У давнину люди спостерігали за природою та поведінкою тварин, щоб передбачити, яким буде наступний рік

Різдвяний піст починається 15 листопада і триває до 6 січня, готуючи серце та тіло вірян до народження Христового. У цей період православна церква закликає до стриманості в їжі, молитви та духовного очищення. Крім духовних практик, народні прикмети цього дня допомагають передбачити майбутній рік та підготувати господарство до зими.

Початок посту та традиції

Різдвяний піст – це час самодисципліни, молитви та добрих справ. Віруючі утримуються від м’ясних та молочних продуктів, а також від надмірних розваг, щоб очистити душу та підготуватися до Різдва. Традиційно на початку посту господині прибирали оселю, готували зимові запаси і починали планувати святкове меню.

Народні прикмети 15 листопада та сам піст

У давнину люди спостерігали за природою та поведінкою тварин, щоб передбачити, яким буде наступний рік. В народі існують такі прикмети:

якщо 15 листопада йде сніг, він пролежить довго і забезпечить добрий врожай наступного літа;

похмурий день обіцяє холодний і негожий травень;

сильний вітер цього дня віщує, що подібна погода триватиме до Миколая – 6 грудня;

якщо коні голосно іржуть, це знак гарної погоди;

іній на деревах пророкує щедрий урожай, а дощ – дорід пшениці.

Під час посту прибирати в хаті можна було лише зранку, інакше в дім могли привабитися злі духи. Якщо склалося так, що навести лад в оселі потрібно було надвечір, тоді до кінця посту в домі повинна горіти свічка або вогонь у печі (чи каміні – якщо розглядати сучасний час).

Ні в якому разі не можна сваритися під час посту – це принесе неприємності в наступному році. Не можна ходити на риболовлю та полювання під час посту – це приносить нещастя. Загубити щось в часі Різдвяного посту – погана прикмета, а ось знайти якусь річ – на щастя.

Джерела: «Главред», «Всеосвіта» та «Вікіпедія»