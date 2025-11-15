Урожай буде чи ні: найважливіші прикмети та повірʼя про початок Різдвяного посту
Різдвяний піст починається 15 листопада і триває до 6 січня, готуючи серце та тіло вірян до народження Христового. У цей період православна церква закликає до стриманості в їжі, молитви та духовного очищення. Крім духовних практик, народні прикмети цього дня допомагають передбачити майбутній рік та підготувати господарство до зими.
Початок посту та традиції
Різдвяний піст – це час самодисципліни, молитви та добрих справ. Віруючі утримуються від м’ясних та молочних продуктів, а також від надмірних розваг, щоб очистити душу та підготуватися до Різдва. Традиційно на початку посту господині прибирали оселю, готували зимові запаси і починали планувати святкове меню.
Народні прикмети 15 листопада та сам піст
У давнину люди спостерігали за природою та поведінкою тварин, щоб передбачити, яким буде наступний рік. В народі існують такі прикмети:
якщо 15 листопада йде сніг, він пролежить довго і забезпечить добрий врожай наступного літа;
похмурий день обіцяє холодний і негожий травень;
сильний вітер цього дня віщує, що подібна погода триватиме до Миколая – 6 грудня;
якщо коні голосно іржуть, це знак гарної погоди;
іній на деревах пророкує щедрий урожай, а дощ – дорід пшениці.
Під час посту прибирати в хаті можна було лише зранку, інакше в дім могли привабитися злі духи. Якщо склалося так, що навести лад в оселі потрібно було надвечір, тоді до кінця посту в домі повинна горіти свічка або вогонь у печі (чи каміні – якщо розглядати сучасний час).
Ні в якому разі не можна сваритися під час посту – це принесе неприємності в наступному році. Не можна ходити на риболовлю та полювання під час посту – це приносить нещастя. Загубити щось в часі Різдвяного посту – погана прикмета, а ось знайти якусь річ – на щастя.
Джерела: «Главред», «Всеосвіта» та «Вікіпедія»