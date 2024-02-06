Росія намагається прокласти майбутні маршрути ракетних ударів по Україні. Про це 6 лютого заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Спікерка зазначила, що ворог застосував точкову ракетну атаку по Миколаївській області ракетою Х-59.

«Цілком ймовірно, що це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Ми бачимо, що пауза між масованими ракетними атаками, яку витримує ворог, вже досить виважена. І це може свідчити про підготовку наступних атак», – сказала Гуменюк.

За її словами, оккупанти завдають точкові ракетні удари на різних напрямках по Україні і намагаються прокласти майбутні маршрути ракетних ударів. Також керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня пояснила, чому Росія не атакувала Україну шахедами останніми днями. За її словами, не виключено, що окупанти вишукують нові майданчики пуску, а також проводять злагодження підрозділів.

«Для того, щоб виконувати такі завдання як масовані дронові атаки теж необхідно і навчити персонал, і розподілити обов’язки, і провести загальну координацію дій», – зауважила Гуменюк. Як зазначила військова, росіяни обізнані, що місця їх запуску відомі Україні.