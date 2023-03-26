Дрони можуть застосовувати, щоб виявити та відволікти українську ППО

Росія може отримувати регулярне постачання невеликої кількості іранських дронів-камікадзе Shahed. З початку березня окупанти випустили мінімум 71 безпілотник іранської розробки, що може означати нові поставки з Ірану.

Про це повідомили у неділю, 26 березня, у прес-службі міністерства оборони Великої Британії. У британській розвідці зазначили, що між атаками БПЛА був двотижневий проміжок, за який Росія могла отримати нову партію дронів.

«З початку березня 2023 року Росія, ймовірно, запустила щонайменше 71 односторонній ударний безпілотний літальний апарат серії Shahed іранської розробки по цілях по всій Україні. Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed», – заявили у прес-службі мноборони Британії.

У британській розвідці вважають, що нові поставки іранських дронів дозволять Росії охоплювати велику територію України для обстрілів та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Також у міноборони припускають, що Shahed застосують для чергової спроби розтягнути українську ППО.

Міноборони Великої Британії уточнило, що Росія, імовірно, запускає дрони-камікадзе з двох напрямків – Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.