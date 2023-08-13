Після українських атак на російські судна загарбники почали ховати за цивільними суднами свої кораблі в Чорному морі. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк підтвердила, що удари надводними дронами, коли було пошкоджено танкер «Сіг», десантний корабель «Олєнєгорскій горняк», змінили розстановку сил в Чорному морі і змусили РФ відтягнути свої сили.

«Так, дійсно вони продовжують базуватися та розосереджуватися в акваторії, яка тяжіє все ж таки до берегів Росії, до Новоросійська. Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилося, це вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, для того, щоб не бути першочергово ушкодженими від атак», – заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти усвідомлюють, що якщо подібні атаки морськими дронами вже відбулися, то вони ще неодмінно повторяться.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російську військово-морську базу в Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, атакували надводні дрони. Унаслідок атаки пошкоджено великий десантний корабель ВМФ РФ «Оленегорский горняк». Уночі на 5 серпня у Керченській протоці, де розташований Кримський міст, невідомі морські безпілотники атакували російський танкер, який перевозить хімічні речовини. Внаслідок атаки танкер SIG отримав пошкодження