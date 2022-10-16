Супутниковий знімок винищувачів МиГ-29СМТ на авіабазі у Курську (Росія)

Росія знімає зі зберігання винищувачі МиГ-29. Зокрема відомо про два військові аеродроми, один із яких розташований біля міста Міллєрово, інший – у Курську. Про це повідомили аналітики з MilitaryAviationInUa, ґрунтуючись на свіжих супутникових знімках, повідомляє видання «Мілітарний».

На оприлюднених супутникових знімках за 15 жовтня видно, як з військового аеродрому біля російського міста Міллєрово повивозили винищувачі. На цьому аеродромі, що у Ростовській області, МиГ-29 перебували тривалий час.

Зазначається, що з 2009 до 2014 року цей аеродром не експлуатувався. 1 січня 2014 року тут було відновлено 31-й винищувальний авіаційний полк. 25 лютого 2022 року Повітряні сили ЗСУ балістичною ракетою «Точка-У» завдали удару по цій авіабазі. Тоді, за твердженням українських сил, було знищено щонайменше 2 літаки Су-30СМ РФ.

Також відомо, що на військовому аеродромі у Курську зняли зі зберігання одномісні багатоцільові винищувачі МиГ-29СМ, що є модернізованим варіантом МиГ-29СМ, які не експлуатували останні роки.

Видання повідомляє, що розробка модернізованого винищувача МиГ-29СМТ розпочалася на підприємстві «МиГ» на початку 1997 року. Винищувач отримав новий комплекс бортового обладнання, розширену номенклатуру озброєння та збільшену дальність польоту. У 2014 році Міноборони Росії замовило 16 одномісних модернізованих винищувачів МиГ-29СМТ(Р).

Минулого тижня ZAXID.NET повідомляв, що з російського аеродрому «Шайковка» після вибуху безпілотника також перемістили частину літаків.