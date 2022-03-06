Розвідка Великої Британії вважає, що Росія вдається в Україні до тактики, що вона використовувала у Чечні та Сирії. Росія обстрілює населені пункти, тому що зіткнулась із сильним опором українців і хоче зломити їх моральний дух. Про це пише Європейська правда з посиланням на оновлені дані британської розвідки.

«Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь», – йдеться у повідомленні розвідки, що його цитує ЄП.

Раніше аналогічну тактику Росія використовувала в Чечні у 1999 році та в Сирії у 2016 році, застосовуючи повітряне і наземне озброєння.

Також британська розвідка зазначає, що російські лінії постачання зазнають серйозних втрат, що уповільнює просування сухопутних військ ворога.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни продовжують обстрілювати Бучу і Гостомель на Київщині, через що звідти не виходить евакуювати людей. Також ворог вдався до обстрілів у Коростені та Обручі на Житомирщині і продовжує обстріли з важкого озброєння у Харкові і Чернігові. Раніше також повідомлялось, що росіяни вкористовують важку зброю невибіркового ураження проти цивільного населення, що суперечить низці міжнародних документів.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що ворог обстрілює українські «швидкі» і не дає доставити життєво необхідні ліки, як-от інсулін і препарати для діалізу, на тимчасово окуповані ним території.