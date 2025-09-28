Українська діаспора у Монреалі протестували проти повернення Росії в ІСАО

Росії вдруге відмовили в обранні до керівного органу Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), повідомляє Reuters. На виборах, що відбулися в Монреалі у суботу, 27 вересня, в рамках 42-ї сесії Асамблеї вона отримала 87 голосів. Для проходження до Ради, що складається з представників 36 держав, було потрібно 93 голоси.

Того ж дня у Монреалі відбулася акція протесту із закликами не допустити Росію до Ради Міжнародної організації цивільної авіації. Близько трьох десятків активістів, зокрема представники української діаспори у Канаді, вийшли з банерами, які нагадували про злочини і катастрофи у російській цивільній авіації та повномасштабну війну РФ проти України.

Плакати містили інформацію про катастрофи у цивільній авіації до яких причетна Росія:

збиття корейського авіалайнера (рейс Korean Air) радянськими винищувачами 1 вересня 1983 року;

збиття малайзійського авіалайнера рейсу MH17 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донецької області проросійськими бойовиками з використанням ракети ЗРК «Бук», який належав армії РФ;

збиття, за попередніми даними розслідування, російським ППО азербайджанського авіалайнера рейсу Баку-Грозний, який розбився у Казахстані 25 грудня 2024 року.

Маніфестанти також нагадували учасникам Ради ICAO, які повз акцію протесту проходили до входу у будівлю, де відбувалося голосування, про злочинну війну РФ проти України, наголошуючи, що Путін – терорист №1.

Одним з організаторів акції виступив Український Канадський Конгрес. Співорганізатором акції виступила громадська організація Армія Громад України (CAU), зокрема місцева представниця організації Оксана Клименко. У своїй заяві CAU, крім іншого, заявила: «Ми висловлюємо глибоке обурення та стурбованість у зв’язку з тим, що: Росія продовжує повномасштабну війну проти України, грубо порушуючи міжнародне право та Чиказьку конвенцію, кремль систематично використовує міжнародні інституції для легітимізації власних злочинів, попри втрату місця в Раді ICAO у 2022 році (РФ набрала лише 80 голосів із 193 при мінімально необхідних 86), Москва знову намагається відновити свій вплив».

Активісти також нагадали, які міжнародні авіакомпанії досі продовжують виконувати рейси до Росії, а саме: Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines, Pegasus, Emirates, Air Arabia, Etihad, Air Serbia, Air China, Uzbekistan Airways, Belavia та інші.

Попри сподівання Кремля отримати місце в ICAO на голосування у суботу, 27 вересня, його зусилля провалились.

Країну-агресорку виключили з Ради ІСАО у 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час повномасштабної війни проти України.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації також офіційно поклала на росію відповідальність за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 над територією Донецької області, контрольованою Росією, що призвело до загибелі 298 людей.

Останнім часом, Москва докладала великих зусиль для того, щоб повернутись до Ради ІСАО, що росіянам вкрай необхідно з огляду на часті інциденти у цивільній авіації, яка втратила належну технічну підтримку через економічні санкції знову ж таки через злочинну війну режиму Путіна проти України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції перекрили Москві доступ до іноземних літаків і запасних частин, змусивши російські авіакомпанії шукати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за складними, непрямими імпортними маршрутами.

Про зусилля РФ свідчить активність російського лобі у цьому напрямку, а також те, що Росія нещодавно навіть опублікувала вакансію перекладача для роботи в ICAO.

Російська влада, за інформацією Reuters, намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхнє переконання, мають критичне значення для безпеки польотів.

Свої вимоги Москва представила на асамблеї ІСАО, яка триватиме до 3 жовтня. Вона зокрема називає санкції «незаконними примусовими заходами», які «порушують право людини на свободу пересування».

У документах, які РФ підготувала для асамблеї ІСАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування літаків.

Крім того, зняття санкцій з білоруської Belavia може стати шпариною для обходу для російського Аерофлоту через доступ до обслуговування та отримання запчастин для літаків.

Попри програш Росії на цьому голосуванні, боротьба не завершилася. Москва закликала до «повторного раунду голосування» після того, як не набрала достатньої підтримки для отримання місця у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Проти включення Росії виступає більшість держав цивілізованого світу, зокрема члени ЄС, які саме зараз відчувають на собі гібридні дії росіян проти Європи саме у цивільній авіації – глушіння GPS-сигналу біля європейських аеропортів, порушення авіаційного простору Польщі та Румунії російського «Шахедами» під час повітряних атак України, а також поява невідомих дронів біля стратегічних об'єктів у країнах ЄС і НАТО.

Politico цитує речницю Єврокомісії Анну-Кайсу Ітконен, яка заявила напередодні суботнього голосування, що «неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів та порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, відповідальному за дотримання цих самих правил».

ІСАО – це головний світовий орган, який визначає правила та стандарти для безпеки міжнародних польотів. До Ради входять держави, що мають найбільший вплив на глобальну авіацію.