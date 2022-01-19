Москва наполягає на юридичних гарантіях для себе від США, що Україна не увійде до НАТО

Росія пропонує США взяти на себе одностороннє зобов’язання не голосувати за вступ України і Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення. Про це у середу, 19 січня, заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

За його словами, Москва наполягатиме на юридичних гарантіях для себе, що Україна та інші країни, проти яких виступає Росія, не увійдуть до НАТО.

«Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна і Грузія стануть членами НАТО — це має бути виключено, це має бути замінене розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобовʼязання в юридично зобовʼязувальній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію», – заявив Рябков, якого цитує «РБК».

Зазначимо, що для повноправного членства окремо взятої країни в Альянсі, потрібна згода всіх членів НАТО на етапі ратифікації протоколу про вступ. Наприклад, Македонія тривалий час не могла вступити до НАТО, тому що Греція перешкоджала через суперечку про назву країни. Афіни стверджували, що топонім «Македонія» поширюється на частину грецької території, що дає македонцям право на неї пред'являти права. У результаті держава офіційно змінила назву на Північну Македонію (суперечка з Грецією була врегульована у 2018 році) і у 2020 році увійшла до НАТО.

Як інформував ZAXID.NET, пропозиції Москви щодо так званих «гарантій безпеки» були оприлюднені у грудні.

У проекті договору Росія пропонувала закріпити зобов'язання НАТО не розширюватися на схід, домовитися зі США про ненанесення шкоди безпеці один одному, а також зобов'язати Вашингтон не створювати військові бази на території країн, що входили до СРСР. Крім цього, Росія пропонувала взаємно відмовитися від розміщення зброї там, де це сприймалося б як загроза, а також від розміщення ядерної зброї.