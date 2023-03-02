В Росії розробляють новий вид військових операцій із застосуванням ядерної зброї, щоб протидіяти. Про це йдеться в статті першого заступника командувача ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) Ігоря Фазлетдінова у журнал міноборони РФ «Воєнная мисль» пише «Радіо Сводода».

В статті йдеться, США нібито планують розгром Росії у формі «стратегічної багатосферної операції».

Також в статті повідомляється, що «головним засобом та інструментом протидії спробам реалізації задумів Пентагону» є нова форма стратегічного застосування збройних сил Росії, що активно розробляється РФ, яку автори називають «операцією стратегічних сил стримування».

Згідно з публікацією, під час такої операції має бути придушена американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет.

Фінальним етапом операції називається завдання «неприйнятного збитку» США за допомогою ядерного потенціалу Росії.

Чим така операція відрізняється від передбачених нині чинною ядерною доктриною операцій із застосуванням ядерної зброї, з тексту статті не цілком зрозуміло.