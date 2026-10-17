Наслідки атаки на Запоріжжя

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські окупанти масовано атакували низку міст України дронами та авіабомбами. Зокрема, внаслідок атак є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури у Вінниці, Херсоні та Запоріжжі.

Херсон

Вранці 17 жовтня росіяни завдали двох авіаційних ударів по житлових будинках у Херсоні. Загалом за ранок окупанти скинули на Корабельний район міста вісім керованих авіабомб, повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

«Повторний удар було завдано, коли медики приїхали надавати допомогу пораненим після перших прильотів. Травми, несумісні з життям, дістав водій “швидкої”, поранена медикиня», – повідомив Шанько.

Станом на 10:15 відомо про 22 поранених внаслідок російського авіаудару по Херсону. Серед них – діти від 1 місяця до 11 років, жінки 67 та 80 років, а також чоловіки 63, 58, 46, 38 та 36 років.

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Вінниця

Голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що росіяни завдали одну з наймасованіших атак на область від початку повномасштабного вторгнення. Мер міста Сергій Моргунов повідомив, що внаслідок нічної атаки Вінниця опинилася без електроенергії.

«Критична інфраструктура працює на резервному живленні. На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі», – повідомив Моргунов.

За даними Заболотної, за останню добу в регіоні фіксують пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, одна з них перебуває в реанімації.

Запоріжжя

У ніч на 17 жовтня росіяни також атакували житлову забудову Запоріжжя. За даними голови Запорізької ОВА Семікіна, росіяни вдарили по відкритій території серед житлових будинків.

Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, повідомив Семікін. Також через удар загорілися автомобілі.

Станом на 06:40 у місті відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок атаки. Серед них – одна дитина.

Нагадаємо, також росіяни завдали ударів по Рівненській області. Там внаслідок атаки зайнялася пожежа на підприємстві, дві людини зазнали поранень.