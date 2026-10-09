Росія вимагає скасування санкцій в обмін на енергетичне перемирʼя

Росія вимагає від Сполучених Штатів Америки зняти санкції в обмін на енергетичне перемирʼя з Україною. Про це у пʼятницю, 9 жовтня, повідомило онлайн-медіа The Kyiv Independent з посиланням на власні джерела, передає «Європейська правда».

The Kyiv Independent зазначає, що вимоги Кремля щодо зняття санкцій в обмін на енергетичне перемирʼя пролунали на тлі посилення атак на енергообʼєкти в Україні. Росія намагається завдати якомога більшої шкоди енергетичній інфраструктурі України, щоб отримати перевагу перед переговорами.

За даними журналістів, попри те, що РФ публічно не демонструє готовності до деескалації, у приватних розмовах російські представники натякають, що Москва може розглянути угоду про енергетичне перемирʼя з Україною в обмін на скасування санкцій. Зокрема, такі вимоги озвучував представник Владіміра Путіна Кіріл Дмітрієв під час двох візитів до США у вересні цього року. Своєю чергою спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після останнього візиту до Москви повернулися до США з враженням, що енергетичне перемирʼя між РФ та Україною можливе.

За даними європейських дипломатів, Путін може погодитися на взаємне припинення атак на енергетичну інфраструктуру за умови розморожування російських активів.

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США тиснуть на Україну та Росію, щоб домогтися енергетичного перемирʼя між країнами, і роблять це питання одним із головних під час мирних переговорів. Дональду Трампу потрібно продемонструвати прогрес у завершенні російсько-української війни до проміжних виборів до Конгресу США.

Водночас, за словами європейського дипломата, ніхто серйозно не сприймає заяви Кремля про готовність до деескалації.

«Якщо їм вдасться домогтися розморожування коштів, на які накладено санкції… ймовірність того, що ці кошти будуть використані для ескалації (війни), є майже гарантованою. Ніхто насправді не вірить, що вони щиро прагнуть дотримуватися перемир’я», – сказав The Kyiv Independent один з європейських дипломатів.

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемирʼя – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі.

16 вересня МЗС України заявило, що росіяни мають надати список енергетичних обʼєктів, які хочуть вивести з-під ударів на час такого перемирʼя. Також речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна погоджується припинити удари по енергообʼєктах у Росії, якщо Москва також утримуватиметься від таких атак.

Водночас 24 вересня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала план Росії щодо атак на цивільну інфраструктуру цієї зими. Документи містили плани ударів по обʼєктах тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації.