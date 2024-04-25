Цех російського виробника танків «Уралвагонзавод»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджує, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів, оскільки росіяни виробляють зброю у кількостях, вищих за їхні потреби на війні. Про це у четвер, 25 квітня, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на N-TV.

За словами німецького міністра, зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки «значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади».

«Ви можете бути наївними і сказати, що він (Владімір Путін – ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або щось може бути», – сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, що в середині березня естонська розвідка повідомила, що після двох років повномасштабної війни проти України Росія вже готує армію для збройного конфлікту з НАТО.

Росіянам вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому «все більш-менш знову йде за планом» для Кремля. Гендиректор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що росіяни навчилися на помилках початкових етапів повномасштабної війни проти України та швидко адаптуються.