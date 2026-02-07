У суботу, 7 лютого, Росія вперше вдарила по найбільшій електропідстанції в Європі, що розташована у Львівській області. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Київ24. За його словами, нічна атака РФ по енергетиці завдала великих збитків, однак «апокаліпсису не буде».

«Це був перший удар по найбільшій електропідстанції в Європі – “Західноукраїнській” 750 кВ в Львівській області. Ця підстанція регулює електропостачання в західні регіони України, тобто об'єднує в собі видачу з Хмельницької, Рівненської АЕС і балансування за рахунок Бурштинської теплоелектростанції і частково Добротвірської теплоелектростанції. Також відповідає за прийняття електричної енергії в умовах імпорту і аварійно-диспечерської допомоги з Європейського Союзу», – сказав Ігнатьєв.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, Росія здійснила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами на Львівщину. Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.