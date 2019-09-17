Росія заборонила в'їзд на свою територію усім звільненим у рамках обміну українцям

Усім 35 звільненим в рамках обміну українцям заборонено в'їзд на територію Росії. Про це заявив адвокат Дмитро Дінзе в ефірі «Громадського радіо».

Дінзе назвав цю заборону «довічною». Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

«Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють», – сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом «безпеки Російської Федерації».

«Комусь про це сказали, комусь – ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що в цих людей - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно», – зазначив Дмитро Дінзе.

Як інформував ZAXID.NET, 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між РФ і Україною в форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 звільнених в'язнів Кремля. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, а також політв'язні Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші.