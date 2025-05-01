Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, двоє мешканців верхніх поверхів не виходять на зв'язок

У ніч на четвер, 1 травня, російські окупанти здійснили масовану атаку ударними дронами на Одесу. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 15 людей зазнали поранень, повідомили голова міста Геннадій Труханов, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужбі ДСНС.

Росіяни атакували Одесу приблизно о 00:50 1 травня. У кількох місцях спалахнули пожежі, постраждали житлові будівлі та інші цивільні об’єкти.

На оприлюднених головою ОВА світлинах видно серйозно пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На верхньому поверсі знищена щонайменше одна квартира, у будівлі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень. Геннадій Труханов повідомив, що на зв’язок із родиною не виходить літня пара, яка жила на верхньому поверсі одного з пошкоджених будинків.

Станом на 07:27 відомо про вже 15 поранених людей, повідомили у пресслужбі ДСНС. З однієї з багатоповерхівок рятувальники евакуювали понад 200 людей.

Постраждалим надають необхідну допомогу, у місцевій школі, яка також зазнала ушкоджень від атаки, організували центр допомоги для місцевих мешканців.

Внаслідок атаки є руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автомобілів та інших цивільних об’єктів.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня росіяни застосували ударні дрони проти Одеси. Удари пошкодили цивільну інфраструктуру та будівлі приватних підприємств. Дві людини зазнали поранень. До того, 22 квітня, окупанти також атакували місто, внаслідок чого постраждали три людини.