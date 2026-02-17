В одному з сіл Стрийського району неподалік від приватних будинків у полі виявили ворожий безпілотник

Вночі та вранці у вівторок, 17 лютого, росіяни атакували Львівську область бойовими дронами. На Львівщині двічі оголошували повітряну тривогу, ППО знищила чотири дрони. Очільник області Максим Козицький повідомив, що руйнувань чи постраждалих не зафіксовано.

За даними голови ЛОВА Максима Козицького, під час повітряної тривоги, яка тривала у Стрийському районі з 03:45 по 04:29, повітряний простір Львівщини перетнули чотири ворожі бойові безпілотники. Три з них збили воїни протиповітряної оборони. Один – локаційно втрачений.

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 06:10 по 08:56, на територію області зайшов ворожий безпілотник типу «шахед». Силами ППО його вдалося знищити у Стрийському районі.

Дрон у одному з сіл Стрийського району

Голова ЛОВА додав, що в одному з сіл Стрийського району неподалік від приватних будинків у полі виявили ворожий безпілотник. На місці вже працюють профільні служби. Людям нагадують, що підходити до таких знахідок небезпечно.

«Дуже складна ніч і складний ранок. Дякуємо нашим воїнам протиповітряної оборони, які зробили все, щоб ворог не здійснив своїх планів», – написав Козицький.

Повітряне командування «Захід» повідомило, що у західному регіоні знищили вісім крилатих ракет типу Х-101 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».

Нагадаємо, що 7-8 лютого росіяни два дні поспіль атакували Львівську область безпілотниками та ракетам. Під прицілом були обʼєкти критичної інфраструктури. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що ворог вдарив по генерації Добротвірської ТЕС.

11 лютого росіяни атакували Львівщину аеробалістичними ракетами «Кинджал». У Львові лунали вибухи. Мер Львова повідомив, що у напрямку міста летіли два «Кинджали», які знешкодила ППО.