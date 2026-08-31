Наслідки атаки на Словʼянськ

У понеділок, 31 серпня, російські окупанти вчергове завдали ударів по Україні. Зокрема, під атаки потрапив Херсон та Словʼянськ, там є поранені мешканці.

Так, у пресслужбі Херсонської ОВА повідомили, що близько 06:40 росіяни атакували дроном один із закладів охорони здоровʼя в місті. Який саме медзаклад пошкоджений обстрілом, у пресслужбі ОВА не уточнили.

«Через ворожий удар постраждали двоє працівників закладу. 62-річний чоловік та 69-річна жінка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – повідомили в ОВА.

Постраждалих госпіталізували у середньому ступені тяжкості.

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Крім того, внаслідок ще однієї ранкової атаки дрона постраждала 62-річна жінка. Її госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Під російський удар потрапив і Словʼянськ на Донеччині. За даними голови Словʼянської МВА Вадима Ляха, близько 04:20 росіяни скинули на місто некеровану авіабомбу ФАБ-500. Бомба впала на житлову багатоповерхівку.

«Зруйновано підʼїзд з першого по пʼятий поверхи у багатоквартирному будинку і приватний будинок. Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок, автівки», – розповів Лях.

На момент публікації відомо про щонайменше чотирьох поранених.

«Внаслідок обстрілу поранено чотирьох цивільних віком від 61 до 66 років, котрі перебували у своїх оселях. Вони отримали мінно-вибухові травми, забої та різані рани. Усім постраждалим надається медична допомога», – повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).