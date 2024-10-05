У російській держдумі висунули пропозицію запровадити податок на бездітність для жителів тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив Центр національного спротиву 5 жовтня.

За даними Центру, у Росії вирішили піти шляхом маршала Жукова (Георгій Жуков – радянський полководець, політичний і державний діяч, - ред.), зокрема, хочуть змусити жителів тимчасово окупованих територій народжувати дітей.

«Будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує Кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей», – зазначають у дописі.

З відповідним законопроєктом виступив депутат держдуми Російської Федерації Андрій Гурульов. Зокрема, він запропонував кошти з такого податку витрачати в майбутньому на нібито патріотичне виховання дітей-сиріт. Як наголошують у повідомленні Центру національного спротиву, тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для російської армії.

Податок на бездітність в СРСР

Податок був введений для неодружених, самотніх і малосімейних громадян СРСР в листопаді 1941 року.

Бездітні чоловіки віком від 20 до 50 років та бездітні заміжні жінки від 20 до 45 років повинні були відраховувати 6% своєї зарплати. Звільнялися від податку громадяни, що не мали можливості завести дитини за станом здоров'я, ті, хто отримував менш як 91 рублів на місяць, а також особи, в яких діти загинули, померли або зникли безвісти на фронтах Великої Вітчизняної війни. Пільги також існували для студентів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.

Діяв цей податок до розпаду СРСР.

Нагадаємо, загарбники продовжують залучати місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до російських військ. Станом на кінець вересня повідомляли, що близько 7 тис. мешканців підписали контракт з армією Росії.