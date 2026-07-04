Наслідки російської атаки на Суми 3 липня

Увечері п’ятниці, 3 липня, російські війська завдали масованого авіаудару керованими авіабомбами по Сумах. Унаслідок атаки загинули чотири людини, серед них – п’ятирічна дівчинка. Ще понад 30 людей дістали поранення, зокрема шестеро дітей. Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За словами Григорова, один з російських КАБів поцілив у центральну частину міста. В епіцентрі вибухів опинилися багатоповерховий житловий будинок, магазин і проїжджа частина. На момент атаки поруч перебувало багато людей, серед них були діти.

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Станом на 00:56 начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що кількість поранених у Сумах зросла до 27, з них шестеро дітей. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у тяжкому стані.

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«У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце. Наразі він у критично важкому стані. Також у вкрай важкому стані – молода жінка», – повідомив Олег Григоров.

За уточненими даними, жертвами російського удару стали троє дорослих і п’ятирічна дівчинка.

Доповнено 10:01. Кількість потерпілих внаслідок авіаудару по Сумах 3 липня зросла до 33.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що вранці 4 липня штаб із ліквідації наслідків атаки розпочне роботу в одній зі шкіл поблизу місця влучання.

Після оцінки масштабу руйнувань влада ухвалить рішення щодо можливого відселення мешканців пошкоджених будинків до тимчасового житла, додав посадовець.