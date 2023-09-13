Росіяни облаштовують нові лінії оборони на Запоріжжі, хоча раніше заявляли, що контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку провалився

Російські окупаційні війська почали облаштовувати на Запорізькому напрямку нові лінії оборони в глибокому тилу, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії"», – написав він у своєму Telegram-каналі в середу, 13 вересня.

Так, за його словами, окупанти копають нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі. Також вони займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки.

Крім того, за словами Федорова, росіяни захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів. Також вони завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт.

Раніше цього дня Генштаб повідомив, що в район Ільченкового завезли близько 200 колишніх ув'язнених з Маріуполя, ще до 120 колишніх ув’язнених доставлено з Луганська до Мелітополя для так званих «м’ясних штурмів».

Нагадаємо, українські військові звільнили Роботине наприкінці серпня. На початку вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.