Одразу декілька пам’яток архітектури в європейських містах впродовж останніх кількох днів піддались атаці проросійських вандалів, які сплюндрували будівлі нанесенням на них Z-символіки.

Зокрема, літеру «Z» – яка віднедавна сприймається як символ підтримки агресивної війни Росії проти України, було нанесено на 1000-річний кафедральний собор і на давньоримську стіну в іспанському місті Барселона, а також на Кельнський собор в Німеччині.

Кафедральний собор Барселони був зіпсований російськими символами «Z».

відео SDD CHANNEL

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема сайт Metropoli, у Барселоні подібні випадки вандалізму вже були раніше, коли невідомі малювали літеру Z поблизу місць допомоги українським біженцям. Однак тепер проросійські вандали пішли далі: літера «Z» з'явилася також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери.

Схожий акт вандалізму трапився і німецькому Кельні.

«Російські туристи приїхали в Кельн і намалювали свою свастику на стінах одного з найвідоміших соборів світу», – прокоментував поширене відео екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він також закликав європейських політиків закрити в’їзд росіянам до ЄС.

Російські туристи приїхали в Кельн і намалювали свою свастику на стінах одного з найвідоміших соборів світу.

Закрийте в’їзд російським терористам в ЄС! pic.twitter.com/iQM55I7hmu — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) September 17, 2022

Нагадаємо, що латинськими літерами Z та V позначено військову техніку та уніформу військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем в Україні. За межами зони бойових дій – як у самій Росії, так і за кордоном – знак Z використовується як символ підтримки дій Москви. Його можна побачити, зокрема, на будинках, автомобілях, одязі.

У кількох європейських країнах тривають законодавчі процеси з метою прирівняти знак Z до нацистської і комуністичної символіки. Зокрема німецькі землі Баварія, Нижня Саксонія та Берлін оголосили, що каратимуть за публічне використання символу «Z» на підставі статті кримінального кодексу про публічне схвалення агресивної війни.