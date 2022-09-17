Російські вандали псують Z-символікою історичні пам’ятки в Європі
Від рук російських вандалів вже постраждав Кельнський собор та 1000-літній кафедральний собор в Барселоні
Одразу декілька пам’яток архітектури в європейських містах впродовж останніх кількох днів піддались атаці проросійських вандалів, які сплюндрували будівлі нанесенням на них Z-символіки.
Зокрема, літеру «Z» – яка віднедавна сприймається як символ підтримки агресивної війни Росії проти України, було нанесено на 1000-річний кафедральний собор і на давньоримську стіну в іспанському місті Барселона, а також на Кельнський собор в Німеччині.
Кафедральний собор Барселони був зіпсований російськими символами «Z».
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема сайт Metropoli, у Барселоні подібні випадки вандалізму вже були раніше, коли невідомі малювали літеру Z поблизу місць допомоги українським біженцям. Однак тепер проросійські вандали пішли далі: літера «Z» з'явилася також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери.
Схожий акт вандалізму трапився і німецькому Кельні.
«Російські туристи приїхали в Кельн і намалювали свою свастику на стінах одного з найвідоміших соборів світу», – прокоментував поширене відео екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він також закликав європейських політиків закрити в’їзд росіянам до ЄС.
Російські туристи приїхали в Кельн і намалювали свою свастику на стінах одного з найвідоміших соборів світу.— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) September 17, 2022
Закрийте в’їзд російським терористам в ЄС! pic.twitter.com/iQM55I7hmu
Нагадаємо, що латинськими літерами Z та V позначено військову техніку та уніформу військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем в Україні. За межами зони бойових дій – як у самій Росії, так і за кордоном – знак Z використовується як символ підтримки дій Москви. Його можна побачити, зокрема, на будинках, автомобілях, одязі.
У кількох європейських країнах тривають законодавчі процеси з метою прирівняти знак Z до нацистської і комуністичної символіки. Зокрема німецькі землі Баварія, Нижня Саксонія та Берлін оголосили, що каратимуть за публічне використання символу «Z» на підставі статті кримінального кодексу про публічне схвалення агресивної війни.