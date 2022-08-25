Так виглядало поховання Армії Крайової у Сурконтах до знищення

Білоруські служби знищили цвинтар Армії Крайової у Сурконтах. Про акт вандалізму у четвер, 25 серпня, повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.

«Варвари Лукашенка знищили ще одне польське кладовище в Білорусі. Некрополь солдатів Армії Крайової, які загинули в боротьбі з совєтами в Сурконтах у 1944 році, зрівняно із землею. Загиблим повернуть гідне вшанування – це лише питання часу. Винні понесуть наслідки. Слава Героям!», – написав у Twitter Міхал Дворчик.

Також про знищення поховання повідомив речник МЗС Лукаш Ясіна.

«Ті, хто думають, що можна викорінити людську пам’ять про героїв, дуже помиляються. Режим поплатиться за ці акти варварства», – написав Лукаш Ясіна у Twitter.

Фото некрополя до та після знищення

У інформації порталу Głos znad Niemna, який отримав інформацію про про те, що відбувається з некрополем від свідка, зазначено, що розорення кладовища нагадувало масштабну спецоперацію. Як повідомляє видання, через це неможливо сфотографувати це варварство.

«Дороги до місця, де відбувається акт варварства, перекриті поліцією», – зазначило видання.

Фото Міхала Дворчика та Głos znad Niemna

Зазначається, що на кладовищі в Сурконтах, яке розташовне приблизно за 20 км від білоруського Гродно, були поховані 35 бійців Армії Крайової та їхній командир підполковник Мацей Каленкевич «Котвіч». Бій під Сурконтами відбувся 21 серпня 1944 року. Армія Крайова воювала з 32-м полко м військ НКВС.