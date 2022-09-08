Російські окупаційні сили перенесли проведення псевдореферендуму в Енергодарі з початку вересня на листопад. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він зауважив, що причина «можливо тому, що ентузіазм колаборантів, які взялися прислуговувати окупантам у реалізації цього злочину, зведений нанівець?».

«І власний цінник, який вони виставили за зраду своєї країни та свого міста, вже не здається вартим життя?», – додав Орлов.

Зауважимо, що українська розвідка раніше повідомляла, що російські окупанти посилюють фільтраційні заходи та репресії проти населення в Енергодарі, оскільки не отримали від людей максимум лояльності та підтримки. Для цього в місто привезли спеціальний підрозділ Росгвардії.

Росіяни за допомогою місцевих колаборантів складають списки, куди потрапляють колишні військові, ветерани АТО, співробітники силових структур, активісти і проукраїнськи налаштовані жителі.

До слова, у Білому домі вважають, що держава-терорист Росія все ще має намір провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України.