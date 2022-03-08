Російські загарбники у вівторок, 8 березня, завдали авіаудар по селу Дінець Чугуївського району Харківської області. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє людей, у тому числі й семирічна дитина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.)», – йдеться в повідомленні.

Також з-під завалів рятувальники врятували одну людину.

Харківська поліція раніше повідомляла, що станом на 18:00 вівторка, 8 березня, російські терористи вбили п’ятьох дітей. Таким чином, з урахуванням обстрілу, який стався о 19:05, ця кількість зросла до шести.

Росія безпричинно напала на Україну рано-вранці 24 лютого.

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