Російська окупаційна армія планує знову мобілізувати до своїх лав жителів тимчасово захоплених територій України. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема у Генштабі повідомили, що володіють інформацією, згідно з якою окупанти вживають заходів для підготовки чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Нова хвиля мобілізації, згідно з інформацією, розпочнеться 10 грудня, тобто вже за два тижні.

Разом з тим нагадаємо, у попередньому зведенні Генштабу йшлося про те, що в РФ досі не можуть розв’язати задачу щодо матеріально-технічного забезпечення мобілізованих.

Крім того, росіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей в анексованому Криму. Вони проводили нараду через це.