Росіяни планують нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
Нова хвиля мобілізації розпочнеться вже 10 грудня
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Російська окупаційна армія планує знову мобілізувати до своїх лав жителів тимчасово захоплених територій України. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема у Генштабі повідомили, що володіють інформацією, згідно з якою окупанти вживають заходів для підготовки чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.
Нова хвиля мобілізації, згідно з інформацією, розпочнеться 10 грудня, тобто вже за два тижні.
Разом з тим нагадаємо, у попередньому зведенні Генштабу йшлося про те, що в РФ досі не можуть розв’язати задачу щодо матеріально-технічного забезпечення мобілізованих.
Крім того, росіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей в анексованому Криму. Вони проводили нараду через це.