У російських та білоруських ЗМІ останнім часом почастішали повідомлення про те, що Збройні сили України начебто готуються завдати ударів по об’єктах на території Білорусі. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Ворожа пропаганда однією із пріоритетних цілей називає станцію зі складу системи попередження про ракетний напад «Волга 1».

У розвідці наголосили, що інформація про можливий обстріл Білорусі українськими захисниками, не відповідає дійсності.

«Подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться Росією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України», – зазначили в ГУР.

Як інформував ZAXID.NET, на території російського сателіта Білорусі проходять активні авіатренування одразу на п'яти аеродромах. Також на навчання прибули пілоти із Росії, які відпрацьовують навички десантування.