Окупанти знищують самоідентифікацію дітей на тимчасово окупованих територіях через «молодіжні рухи»

Російські окупанти розробили програму з русифікації української молоді на 10 років на окупованих територіях. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

«Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територій й для цього вже розробив відповідну програму», – повідомили у Центрі.

Як повідомляється, проведені серед населення окупованих територій соціологічні опитування засвідчили, що молодь півдня не підтримує окупантів. Тому російським керівництвом було ухвалено рішення про активізацію роботи з українськими дітьми.

Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання за зразком «Гітлер’югенду» в часи нацистської Німеччини. Зокрема на ТОТ вже прибув заступник начштабу юнармії Віктор Кауров, який провів зустріч з колаборантами Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким.

Росіяни також планують посилити акцент на ролі Росії в другій світовій, зробити регулярними виступи «ветеранів» сучасної російсько-української війни в школах, й загалом збільшити так звані «години патріотизму» у навчальних закладах.

По-суті росіяни проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях через «молодіжні рухи», що створені як «волонтерські».

«Першим подібним був «юг молодой», який складається зі звезеної на ТОТ молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих. Також росіяни створили «движение первых», який є щось подібним до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу», – йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року стало відомо про те, що Росія почала примусову паспортизацію дітей на окупованій Луганщині.