Російські війська атакували Київський район Харкова вдень 2 вересня, про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Внаслідок атаки щонайменше 13 людей отримали травми.

Вибухи у місті пролунали близько 15:30. Згодом повідомили, що ворог поцілив у район житлової забудови Київського району. На місці одного з прильотів спалахнула пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. За даними Терехова, окупанти застосували керовані авіабомби.

«Внаслідок обстрілу Київського району міста є четверо постраждалих жінок. Стан середньої важкості. Обстеження міст прильотів продовжується», – зазначив мер.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що також під час атаки було пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури, постраждали люди. Станом на 18:14 було відомо про 13 травмованих.

У неділю, 1 вересня, російські окупаційні війська завдали близько 10 ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харкові внаслідок чого постраждали кілька десятків людей.

30 серпня росіяни керованими авіабомбами атакували Індустріальний та Немишлянський райони у Харкові. Внаслідок російських ударів загинули шестеро людей, 40 мешканців отримали травми.